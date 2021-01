Covid, Sileri sui vaccini: "Slitta di 4 settimane la somministrazione per gli over 80"

24 gennaio 2021 a

a

a

Le riduzioni di dosi comunicate da Pfizer e da Astrazeneca preoccupa il governo, tanto che i piani sono cambiati e Pierpaolo Sileri lo ha detto in televisione. "Faranno slittare di circa quattro settimane i tempi previsti per la vaccinazione degli over 80 e di circa sei-otto settimane per il resto della popolazione", ha affermato in maniera molto diretta il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, intervenendo a "Domenica In", oggi 24 gennaio, su Rai uno. Sileri ha spiegato che da domani le dosi a disposizione saranno utilizzate anzitutto per effettuare il richiamo nei tempi previsti a coloro che hanno già ricevuto la prima dose.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.