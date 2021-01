Cucina: la lasagna nel tubetto, la bizzarra idea del masterchef Valerio Braschi

24 gennaio 2021 a

La lasagna finisce in un tubetto simile a quello per il dentifricio. L'idea è di Valerio Braschi, vincitore della sesta edizione di Masterchef il talent dedicato agli aspiranti cuochi di Sky. Originario di Santarcangelo di Romagna, 23 anni, guida a Roma il "Ristorante 1978". Il suo bizzarro piatto ha attirato l'attenzione di Dagospia che ha rilanciato un servizio di Repubblica ironizzando: "Na lasagna sui denti te darei".

La ricetta, "Lasagna 2021", è presentata in un menu degustazione di 10 portate dal costo di 100 euro e sarà possibile ordinarla quando saranno finalmente terminate le restrizioni per il Covid. Il piatto si presenta con un tubetto che contiene crema di lasagna da mettere su uno "spazzolino" di pasta all'uovo e con brodo di parmigiano. "L'idea - ha spiega lo chef a Repubblica - nasce da un ricordo di quando da bambino la mattina dopo le feste, appena sveglio, mi lavavo i denti con una bella forchettata di lasagne avanzate in frigo dal giorno prima. Un'abitudine che ho mantenuto ancora oggi. Un bellissimo ricordo che ho deciso di riproporre in maniera esplicita".

