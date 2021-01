Covid, in Italia 13.331 nuovi casi e 488 morti. Il bollettino del 23 gennaio

23 gennaio 2021 a

Covid, in Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 13.331 nuovi casi positivi e 488 morti. Ecco i numeri del bollettino del 23 gennaio: i tamponi sono stati 286.331, con un tasso di positività al 4,6 per cento. I ricoverati sono scesi di 288 unità, ora a 21.403. In terapia intensiva ci sono ancora 2.483 persone, quattro in meno di ieri. Sono 16.062 i dimessi in 24 ore che portano il totale delle persone che dall’inizio dell’emergenza hanno superato il virus a 1.871.189. Sono 3.219 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone con Covid in carico al sistema sanitario nazionale. In totale a oggi in Italia sono 498.834 le persone positive al virus.

