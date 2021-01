Covid, Rezza: "Valutiamo innalzamento misure restrittive per variante inglese"

23 gennaio 2021 a

Covid, Gianni Rezza ha annunciato come siano in corso "valutazioni sull'innalzamento delle misure restrittive per la variante inglese" del virus. Della variante inglese del coronavirus "sono stati segnalate alcune decine di casi" in Italia, ma "se si confermasse una maggiore trasmissibilità certamente la tempestività degli interventi dovrebbe essere maggiore, se questo possa determinare un innalzamento delle misure che devono essere prese è un argomento che stiamo prendendo in considerazione". Così il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, intervenendo nella conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia. Intanto in Italia lindice di contagio Rt medio è sotto l'1, anche se in dieci regioni questa soglia non è stata tuttora raggiunta.

