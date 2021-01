Shoah, Emanuele Filiberto di Savoia alla comunità ebraica: "Chiedo scusa e perdono per le leggi razziali"

22 gennaio 2021 a

"Mi rivolgo a tutti voi, Fratelli della Comunità Ebraica italiana, per esprimervi la mia sincera amicizia e trasmettervi tutto il mio affetto nel solenne Giorno della Memoria. Vi scrivo a cuore aperto una lettera certamente non facile, una lettera che può stupirvi e che forse non vi aspettavate. Eppure sappiate che per me è molto importante e necessaria, perché reputo giunto, una volta per tutte, il momento di fare i conti con la storia e con il passato della famiglia che oggi sono qui a rappresentare, nel nome millenario di quella Casa Reale che ha contribuito in maniera determinante all’unità d’Italia, nome che orgogliosamente porto". Questa la storica lettera scritta dal principe Emanuele Filiberto a nome della famiglia Savoia, letta al Tg5 delle 20, in cui il Principe, a pochi giorni dalla Giornata della Memoria chiede scusa per le leggi razziali firmate da Re Vittorio Emanuele III, suo bisnonno. "Scrivo a voi, Fratelli Ebrei - prosegue lo scritto - nell’anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, data simbolo scelta nel 2000 dal Parlamento della Repubblica Italiana, a memoria perpetua di una tragedia che ha visto perire per mano della follia nazifascista 6 milioni di ebrei europei, di cui 7500 nostri fratelli italiani. E' nel ricordo di quelle sacre vittime italiane - si legge - che desidero oggi chiedere ufficialmente e solennemente perdono a nome di tutta la mia Famiglia".

"Ho deciso di fare questo passo - spiega Emanuele Filiberto nella missiva alle comunità ebraiche rivelata dal Tg5 - per me doveroso, perché la memoria di quanto accaduto resti viva, perché il ricordo sia sempre presente. Condanno le leggi razziali del 1938, di cui ancor oggi sento tutto il peso sulle mie spalle e con me tutta la Real Casa di Savoia e dichiaro solennemente che non ci riconosciamo in ciò che fece Re Vittorio Emanuele III: una firma sofferta, dalla quale ci dissociamo fermamente, un documento inaccettabile, un’ombra indelebile per la mia Famiglia, una ferita ancora aperta per l’Italia intera". La lettera si conclude così: "Scrivo a voi questa mia lettera, sinceramente sentita e voluta, che indirizzo a tutta la Comunità italiana, per riannodare quei fili malauguratamente spezzati, perché sia un primo passo verso quel dialogo che oggi desidero riprendere e seguire personalmente. Con tutta la mia sincera fratellanza".

