Covid, 13.633 nuovi casi e 472 morti. Il bollettino in Italia del 22 gennaio

Covid, in Italia sono stati registrati 13.633 nuovi casi e 472 morti nelle ultime 24 ore. E' quanto riportato nel bollettino di oggi, venerdì 22 gennaio. Il tutto a fronte di 264.728 tamponi. I numeri sono in lieve calo rispetto alla giornata precedente, quando i nuovi casi furono 14.078 con 521 morti. Ancora più lieve la riduzione del tasso di positività che scende al 5,1 per cento. Con i dati di oggi, dall’inizio dell’emergenza si sono verificati 2.441.854 casi di contagio e 84.674 morti. Ottimista il direttore del dipartimento malattie infettive dell'Iss, Gianni Rezza: "Le misure stanno funzionando, bisogna andare avanti così".

