Pietro Benassi, il diplomatico vicino ad Angela Merkel scelto da Conte per i servizi segreti: sposato con due figli

21 gennaio 2021 a

a

a

Romano, 63 anni a giugno, Pietro Benassi è stato ambasciatore a Berlino fino a giugno del 2018, prima di essere chiamato a Palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte come suo consigliere diplomatico. Forte del suo rapporto con Angela Merkel, ha avuto un ruolo fondamentale nell’avvicinare Conte alla cancelliera tedesca, cementando un rapporto grazie al quale la Germania è stata solidamente dalla parte dell’Italia nella difficile trattativa sul Recovery Fund a Bruxelles l’estate scorsa. Ed è stato l’ambasciatore ad avere avuto ancora un ruolo di primo piano nel portare il premier a sostenere la cosiddetta maggioranza Ursula per la nascita dell’attuale Commissione europea.

Renzi attacca il premier Conte sui servizi segreti: "Pensa di bastare a se stesso"

Ex ambasciatore a Tunisi ed ex capo di gabinetto dell’allora ministro degli Esteri Emma Bonino, Benassi è entrato in carriera diplomatica nel 1984, ricoprendo incarichi, tra gli altri, a L'Avana, Varsavia, Bruxelles. In quanto consigliere diplomatico di Conte, era anche sherpa del G7 e del G20, di cui l’Italia ha appena assunto la presidenza. Benassi è sposato e ha due figli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.