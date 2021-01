Alan Friedman e Melania Trump "escort", Giorgia Meloni attacca: "Ma quale battuta infelice, la Rai non deve ospitarlo più"

21 gennaio 2021 a

a

a

Fa ancora discutere la parola usata a UnoMattina su Rai1 dal giornalista Alan Friedman, che ha definito "escort" l'ex first lady Melania Trump nel giorno dell'Inauguration day di Joe Biden e Kamala Harris alla Casa Bianca. Sulla vicenda è intervenuta anche Giorgia Meloni in un post su facebook.

"Pazzesco. Ora Friedman ammette che la sua indegna uscita su Melania Trump non era un errore, ma una battuta infelice. Dare della escort a una donna in diretta televisiva sarebbe una battuta? Spero che dopo un fatto così grave, la Rai prenda i dovuti provvedimenti ed eviti in futuro di ospitare nuovamente questa persona sulla televisione pubblica", ha scritto la presidente di Fratelli d’Italia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.