Covid, 295 i medici morti in Italia

Salgono a 295 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. La Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, aggiorna il suo "elenco caduti" ricordando Catino Mormina, medico di emergenza sanitaria territoriale 118, ultimo deceduto in questa drammatica battaglia. Medici, infermieri e personale sanitario in generale stanno vivendo mesi in prima linea, spesso in situazioni di forte rischio, senza mai far venir meno il proprio impegno, passione e dedizione verso i malati o gli assistiti. Tanti, infatti, anche i medici di base presenti in questo triste elenco, che sono stati infettati dai propri mutuati e non sono riusciti a sconfiggere il virus.

