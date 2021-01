Iliad, problemi alla rete e alla connessione dati: disservizi in tutta Italia

21 gennaio 2021 a

Iliad, problemi alla rete e alla connessione dati per migliaia di clienti in tutta Italia. Dalle ore 10 di oggi, giovedì 21 gennaio, disservizi sono stati registrati in tutto il paese, con maggiore incidente nelle aree in rosso mostrate nella cartina, localizzate in prevalenza nel centro e nel nord Italia. Tanti i messaggi arrivati anche sui canali social dell'operatore telefonico, che ha risposto scusandosi per i disagi arrecati. Il disservizio sembrerebbe essere stato individuato e Iliad a fatto sapere che è in via di risoluzione a partire dal primo pomeriggio. Di certo un bel problema per gli studenti in dad nonché per i tanti lavoratori in smart working.

