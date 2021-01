Marche, ancora 500 positivi al Covid. Uno su cinque per il contatto con un familiare. Sintomi nel 10% dei casi

21 gennaio 2021 a

Sono 500 i nuovi positivi al Covid nelle Marche nelle ultime 24 ore (dato 21 gennaio). Lo comunica il servizio sanitario della Regione che rende pubblici i risultati di 6.998 tamponi: 4.508 nel percorso nuove diagnosi e 2.490 nel percorso delle guarigioni. Le diagnosi riguardano 85 casi la provincia di Macerata, 150 quella di Ancona, 114 Pesaro-Urbino, 75 Fermo, 65 Ascoli Piceno e 11 fuori regione. Sono 56 i soggetti sintomatici, quindi oltre il 10% dei positivi rilevati. In quasi 100 casi (99) decisivo il contatto con un familiare, in 162 il contatto "stretto" con un positivo. In 22 si sono contagiati al lavoro.

