Covid, Ema: "Se vaccini inefficaci contro le varianti, potrebbero volerci mesi per rimpiazzarli"

21 gennaio 2021 a

a

a

Covid, l'Ema delinea uno scenario preoccupante sui vaccini: "Se fossero inefficaci contro le varianti del virus, potrebbero volerci mesi per rimpiazzarli". Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccini dell'Agenzia Europea dei Medicinali, ha tuttavia precisato che si tratta dello scenario peggiore su cui l'Agenzia sta avviando la pianificazione di strategie alternative, anche se al momento "nulla lascia pensare che si andrà in questa direzione". Nel mondo sono state già isolate diverse varianti - quella inglese, quella sudafricana e quella brasiliana - diffuse ormai già in almeno 60 Paesi al mondo. "Il vaccino potrebbe comunque funzionare in modo sostanziale contro tutte queste varianti, non si può escludere che in futuro possa risultare efficace contro alcune e non contro altre", ha concluso Cavaleri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.