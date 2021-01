TheBreath, tessuto made in Italy di Anemotech che neutralizza il Covid al 98,7%

20 gennaio 2021 a

Si chiama TheBreath ed è il tessuto tutto made in Italy prodotto da Anemotech in grado di neutralizzare il Covid e gli altri virus con una protezione al 98,7%. Si tratta del primo tessuto in grado di assorbire le polveri sottili nocive presenti nell’aria e disaggregarle, reintroducendo in circolo aria pulita, per garantire un ambiente sano e sicuro. Da oggi, nella nuova versione virucida, svolge anche un’attività antivirale, neutralizzando in 2 ore fino al 98,75% della carica virale. Una tecnologia per mezzi di trasporto pubblici e privati, scuole, negozi, centri commerciali ed uffici, workspace, ambulanze, ambienti ospedalieri e luoghi ad alta densità di frequentazione. Secondo i dati di Global Market Insight si mostra in forte crescita il mercato dei tessuti antimicrobici e antivirali, che varrà entro il 2026 oltre 20,5 miliardi.

