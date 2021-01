Covid, l'esperto Massimo Andreoni su Sanremo 2021: "Si può fare con il pubblico, ma il rischio zero non esiste"

19 gennaio 2021 a

Il Festival di Sanremo "si può fare in sicurezza, con protocolli molto mirati, ma va detto che non c’è rischio epidemiologico zero". Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma. "Si possono pensare delle soluzioni anche per avere il pubblico in sala, che dovrebbe essere sempre lo stesso - aggiunge Andreoni - Serve poi un piano di screening ripetuto nel tempo, come accade già nel calcio. E' chiaro che però non si può avere la garanzia al 100% che tutti quelli coinvolti siano negativi perché si può essere positivi subito dopo un test negativo".

Andreoni poi prosegue: "Il distanziamento e l’uso delle mascherine devono essere perentori - avverte l’infettivologo -. Vanno utilizzati ambienti più ampi possibili e aerati, che facilitano così dispersione del virus. Non è facile organizzare un protocollo simile, mirato per ogni settore coinvolto nella produzione del Festival, ma - conclude - ci si può lavorare da oggi e per marzo essere pronti".

