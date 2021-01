Scuola, gli psicologi: "Il 63 per cento dei ragazzi tra 14 e 19 anni preferiscono lezioni in presenza"

18 gennaio 2021 a

Scuola, il 63 per cento dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni preferisce le lezioni in presenza al posto della didattica a distanza. Lo rende noto un'indagine condotta dal centro studi del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, che evidenzia anche come oltre il 54 per cento dei ragazzi ne senta molto la mancanza. "La scuola è associata a socialità, crescita e confronto, mentre le lezioni a distanza a fatica, stress e noia", sottolinea l'indagine. Lo studio è stato poi consegnato alla ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, che ha commentato: "Questi dati devono farci riflettere". Solo pochi giorni fa, infatti, la ministra aveva giudicato la Dad non più adeguata per portare avanti l'attività didattica.

