Covid, 8.874 nuovi casi su 158.674 tamponi: l'indice di positività al 5,5%. Altri 377 morti

18 gennaio 2021 a

a

a

Sono 8.874 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 158.674 tamponi, considerando anche i test antigenici rapidi. L'indice di positività, vale a dire appunto il rapporto tra numero di positivi e test effettuati è pari al 5,5%. Per quanto riguarda i morti, resta ancora alto il numero dei decessi: 377 nelle ultime 24 ore.

Burioni torna a incalzare il governo sui medici che non si vaccinano: "Che facciamo?"

In crescita di 41 unità il numero di ricoveri in terapia intensiva, per un dato complessivo di 2.544. Questi i numeri principali del consueto bollettino diffuso dal Ministero della salute nella giornata di lunedì 18 gennaio. Per quanto riguarda il dato sui guariti, sono stati 14.763 nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.760.489.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.