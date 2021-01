Maltempo, Toscana sotto zero: il pericolo è il ghiaccio e scatta il codice giallo per domani, martedì 19 gennaio 2021

18 gennaio 2021 a

Temperature in picchiata e il rialzo di oggi lunedì 18 gennaio 2021, non tragga in inganno. In Toscana pomeriggio col sole ma le temperature in serata e nelle ore notturne continueranno ad essere sotto lo zero su gran parte delle zone interne provocando la formazione di ghiaccio anche nelle zone di pianura. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per rischio ghiaccio fino alle alle 12 di domani, martedì 19 gennaio. Il codice giallo per ghiaccio interesserà tutta la Toscana, ad esclusione della zona costiera fino alla Lunigiana. Da domani un flusso più mite e umido di matrice atlantica tenderà gradualmente ad interessare la regione, con temperature in graduale rialzo dalla sera. Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione «Allerta meteo» del sito della Regione Toscana.

L'indirizzo è www.regione.toscana.it/allertameteo.

