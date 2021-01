Covid, Ricciardi insiste ad Agorà: "Serve un lockdown di almeno tre settimane, errore riaprire le scuole" | Video

18 gennaio 2021 a

Torna a ribadire la necessità di un lockdown Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza Covid e docente di Igiene all’università Cattolica. "In questo momento la circolazione del virus è talmente alta in tutta Italia che servirebbe un raffreddamento della curva epidemica e questo purtroppo lo si può ottenere solo con una chiusura molto energica, molto forte. Non per mesi, ma per 3-4 settimane - ha spiegato ad Agorà su Rai3 nella puntata di lunedì 18 gennaio -. L’approccio dell’Italia a colori va bene in un’altra fase".

Ricciardi prosegue: "Io penso che gli scienziati debbano mettere a disposizione della politica le evidenze scientifiche come sono, senza commentarle. E le evidenze scientifiche oggi ci dicono che rimettere in moto milioni di persone, siano essi studenti o operatori scolastici, è estremamente pericoloso - ha sottolineato -. Quindi io non condivido questa decisione in qualche modo di lasciare alla responsabilità dei politici dei dati scientifici che invece sono per me assolutamente inoppugnabili".

