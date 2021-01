Governo, Orlando a Mattino5: "Conte non cadrà, la crisi sarebbe un segnale devastante per l'Europa" | Video

18 gennaio 2021 a

a

a

"Sicuramente non riuscirà il tentativo di far cadere il governo". Lo ha detto Andrea Orlando nella puntata di lunedì 18 gennaio di Mattino5, durante un'intervista a Francesco Vecchi, conduttore della trasmissione di Canale5 insieme a Federica Panicucci. Insomma, l'attacco a Matteo Renzi, leader di Italia Viva, non è neanche tanto velato.

"Non ci si può permettere un vuoto politico - ha sottolineato il vicesegretario del Pd -. Si può discutere di tutto ma non con vuoti di governo, che avrebbe un effetto sui mercati che pagherebbero gli italiani. Con 209 miliardi di euro in arrivo dall'Europa in prestito, il segnale di crisi di governo sarebbe davvero devastante".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.