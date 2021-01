Covid, Sandra Zampa a Live Non è la D'Urso: "No a lockdown, il sistema dei colori ci permette una vita normale" | Video

17 gennaio 2021 a

a

a

La sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, è intervenuta durante la puntata di domenica 17 gennaio di Live Non è la D'Urso, in onda su Canale5 e condotta come sempre da Barbara D'Urso. La Zampa ha parlato della situazione sanitaria in Italia a causa della pandemia da Covid, non trovandosi d'accordo con le parole del consulente del ministro Speranza, Walter Ricciardi.

"L'Italia non ha bisogno di un lockdown totale - ha ribadito la sottosegretaria - questo sistema dei colori delle regioni, per quanto possa aver suscitato ironia e divertimento, è un sistema che tutto sommato ci ha consentito una vita abbastanza normale". Quindi avanti con i colori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.