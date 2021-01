Fausto Gresini grave per il Covid. Il figlio dell'ex pilota: "Era sempre stato in ottima salute"

17 gennaio 2021 a

E' ricoverato in gravi condizioni per il Covid l'ex pilota di motociclismo, Fausto Gresini. E' all'ospedale Maggiore di Bologna. La notizia è stata data dal figlio Lorenzo con un post su Facebook. Ha scritto che il padre ha avuto un peggioramento ed ha febbre alta. Era risultato positivo al virus prima delle feste di Natale. Inizialmente era stato ricoverato a Imola, poi è stato trasferito a Bologna in un reparto più attrezzato.

Nel suo post Lorenzo ha mandato un messaggio molto chiaro ai negazionisti e a chi sottovaluta il Covid: "Si dice che colpisca persone che hanno altre patologie o anziani - ha scritto - ma io conosco mio babbo e vi garantisco che prima di questo virus è sempre stato un 59enne in piena salute come tanti altri, inoltre seguo e mi sono state riportate storie di persone che hanno 10-11 anni in meno di lui e in piena salute che ora lottano e si trovano nella stessa situazione. Questo per dirvi di stare assolutamente attenti e se non volete farlo per voi fatelo per gli altri. Un pensiero e un abbraccio a medici, infermieri, famiglie e a chiunque lotti contro questo mostro invisibile".

