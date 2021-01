E' morto l'ultimo frate che ha vissuto accanto a san Pio: padre Marciano Morra

17 gennaio 2021 a

E' morto l'ultimo frate che ha vissuto accanto a san Pio a San Giovanni Rotondo: padre Marciano Morra. Il religioso avrebbe compiuto 92 anni il prossimo 16 febbraio. Padre Marciano era originario di Monteleone di Puglia, in provincia di Foggia, e fu ordinato sacerdote il 21 febbraio 1954.

Poi per ben 18 anni ha ricoperto la carica di segretario generale dei gruppi di preghiera di padre Pio. L'esperienza di vita accanto all'uomo che poi è stato proclamato santo, l'ha raccontata in diversi libri, l'ultimo dei quali dal titolo "Con Padre Pio a tu per tu", che è stato pubblicato nel 2019.

