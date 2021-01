Roma, festa di laurea in piazza a Testaccio: arriva la polizia e fioccano le multe

16 gennaio 2021 a

Non solo la festa di compleanno di una bambina di cinque anni finita con trenta multe da 400 euro a Siracusa. Episodio simile anche a Roma dove il brindisi per una laurea, a Testaccio è stato interrotto dagli uomini della polizia locale. Intervento poco dopo 19. Gli agenti sono stati allertati da una chiamata, si sono precipitati sul posto dove hanno proceduto all'identificazione di diverse persone e ovviamente a comminare le sanzioni. E non è stato l'unico episodio nella capitale. La polizia è intervenuta per sciogliere assembramenti anche nelle piazze di San Callisto e di Santa Maria in Trastevere, venti ragazzi hanno cercato di fuggire, ma sono stati fermati e sanzionati. Intervento simile a San Lorenzo, in piazza dell'Immacolata.

