Lotto, vincite per 6.5 milioni di euro. Il colpo più importante in provincia di Torino

Una importante vincita al Lotto è stata centrata da un giocatore di Collegno, in provincia di Torino. E' il sito agipronews.it a dare la notizia di una giocata che ha fruttato la bellezza di 78mila euro, un premio per niente indifferente in un gioco in cui vincere somme importanti è sempre molto complesso. Ad Aviano, in provincia di Pordenone, invece, un altro scommettitore si è messo in tasca 52mila euro. La terza vincita più importante del concorso di giovedì 14 gennaio, è stata conquistata a Cercola, in provincia di Napoli. Complessivamente sono state distribuite vincite per quasi 6.5 milioni di euro.

