Covid, Lombardia in zona rossa: il governatore Fontana annuncia il ricorso

La Lombardia torna in zona rossa ma il governatore Attilio Fontana non ci sta. Annuncia che farà ricorso. Critico è anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che vuole "vederci chiaro" sulla diffusione della pandemia. "Credo che la zona rossa sia una punizione che la Lombardia non si merita", dice il governatore. Sotto accusa ci sono i parametri che assegnano le fasce di rischio, con l’Rt "opinabile e comunque riferito a dati vecchi. C’è qualcosa che non funziona nei conti e nella determinazione dei parametri: secondo me bisogna rivederli".

Fontana ha provato a sondare anche il ministro Speranza, chiedendogli di rivedere la decisione, ma sarà difficile che il Cts torni sui suoi passi. Nel pomeriggio, poi, Fontana insiste: "Non condividiamo la scelta di inserire la Lombardia in zona rossa - dice - per cui, qualora dovesse arrivare questa ordinanza, proporremo ricorso".

