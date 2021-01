Covid, "rischio alto epidemia non controllata". Italia in fase che preoccupa, l'allerta nel report Iss

15 gennaio 2021 a

a

a

Una fase delicata, che preoccupa gli esperti. E' quella che sta vivendo l'Italia rispetto all'epidemia. Ci sono alti rischi che possa diventare incontrollata.

"Si osserva un aumento complessivo del rischio di una epidemia non controllata e non gestibile nel Paese, dovuto a un aumento diffuso della probabilità di trasmissione di Sars-Cov-2 in un contesto in cui l’impatto sui servizi assistenziali rimane alto nella maggior parte delle Regioni e province autonome»" È questa l’allerta contenuta nella bozza del report di monitoraggio di Istituto superiore di sanità (Iss) e ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Il documento si riferisce al periodo 4-10 gennaio, con dati aggiornati al 13.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.