Alessandro Borghese, Striscia la Notizia lo becca al volante con il cellulare. Per penitenza canta una canzone di Vasco

14 gennaio 2021 a

a

a

Alessandro Borghese beccato da Striscia La Notizia per aver usato il cellulare mentre era alla guida della sua auto. Lo chef e conduttore di diverse e fortunate trasmissioni televisive sempre in ambito culinario ha fatto immediatamente mea culpa.

Alessandro Borghese indagato per fatture false: "Non c'entro nulla, fregato dal commercialista"

L'inviato del tg satirico, Max Laudadio, cura una rubrica in cui vengono smascherati i vip che postano sui propri profili social selfie o video mentre si trovano al volante. "Non si usa il cellulare in macchina, vi chiedo scusa" ha ammesso Borghese. Che poi, per penitenza, ha dovuto esibirsi come cantante reinterpretando una versione corretta di "Per colpa di Alfredo" di Vasco Rossi in "vi chiedo scusa la mia parola conta". Clicca su questo link per vedere il video.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.