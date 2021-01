Vaccino anti Covid, in Italia somministrate 800mila dosi. Campania, Umbria, Veneto e Toscana le regioni virtuose

13 gennaio 2021 a

In Italia superata ufficialmente la soglia degli ottocentomila vaccinati. E' il grafico pubblicato sul sito del ministero della Salute e aggiornato in tempo reale, ad ufficializzare il dato. Stando ai valori registrati alle ore 10.28 di oggi, martedì 13 gennaio, sono 800.730 gli italiani a cui è stato somministrato il farmaco. Un numero che nei fatti è già superiore, visto che la campagna sta continuando in tutti i territori del Paese. In ogni caso è ancora la Campania la regione più avanti: è stato iniettato il 77% delle dosi a disposizione. Seguono Umbria (69.8), Veneto (69.8) e Toscana (66.3). Ultimo posto per la Calabria, dove i vaccini iniettati sono solo il 34.8%.

