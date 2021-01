Ferrara, video porno a scuola durante l'open day in rete per i genitori. Scatta la denuncia

13 gennaio 2021 a

a

a

Video porno durante la riunione virtuale per l'open day di una scuola della provincia di Ferrara. E' il sito estense.com a raccontare quanto avvenuto nel comune di Argenta. Non potendo procedere alla presentazione dell'offerta formativa in presenza, l'istituto comprensivo aveva deciso di farlo in rete per i genitori dei futuri studenti. Per fortuna il personale scolastico si è accorto che nella riunione si erano inseriti ignoti con un nome di fantasia che stavano trasmettendo video porno. E' accaduto per entrambi gli incontri che erano stati convocati il 9 gennaio. Ovviamente il collegamento è stato immediatamente interrotto e le riunioni non si sono svolte. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri che hanno avviato le indagini per dare un nome e un cognome all'autore del blitz a luci rosse.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.