Vaccino, conto alla rovescia per AstraZeneca. Magrini (Aifa): "Valuteremo entro tre settimane"

Anche l'Italia, come tutto il mondo, è impegnata nella corsa al vaccino. Mentre nelle strutture sanitarie si continuano a somministrare le dosi che sono state già consegnate al nostro Paese, si attende che arrivi il via libera anche per il farmaco realizzato da AstraZeneca. Il 29 gennaio è attesa la risposta dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) e a ruota arriverà quella dell'Aifa, l'agenzia italiana. E' stato il direttore generale Nicola Magrini a ufficializzarlo ai microfoni di Radio24: "La domanda è arrivata ieri - ha confermato - valuteremo nelle prossime tre settimane". Se i tempi saranno rispettati, entro i primi giorni di febbraio sarà utilizzato anche il farmaco realizzato da AstraZeneca e Oxford con la collaborazione dell'italiana Irbn.

