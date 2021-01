Covid, un altro cardinale positivo. Crescenzio Sepe in isolamento a Napoli

13 gennaio 2021 a

Ancora un cardinale positivo al Covid 19. Si tratta di Crescenzio Sepe, classe 1943, arcivescovo emerito di Napoli e presidente della Conferenza episcopale della Campania. E' stata la Curia di Napoli a ufficializzare la notizia. Il presule era stato sottoposto al tampone. Ora sta osservando un periodo di isolamento, così come è prescritto per chi ha sintomi lievi oppure è asintomatico. Al momento, infatti, non ha febbre né tosse. E' l'ennesima figura di spicco della Chiesa ad aver contratto il virus, così come era accaduto a Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, che è stato costretto ad un ricovero in terapia intensiva, ma che poi è guarito.

