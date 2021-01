Covid, Ilaria Capua a DiMartedì: "Vaccini a rischio per le nuove varianti? Si possono anche aggiornare"

12 gennaio 2021 a

Nella puntata di DiMartedì su La7 in onda martedì 12 gennaio la virologa Ilaria Capua ha fatto il punto della situazione sul Covid e sulle varianti emerse in queste ultime settimane, quella inglese e sudafricane. "Potrebbero mettere a rischio i vaccini? Il virus mutato ha un indice di trasmissione X più qualcosa, non si può dire che sia più letale. I vaccini che rispondono alla proteina esterna valgono anche con questo nuovo Covid 19 - ha affermato - e comunque si possono anche aggiornare".

La Capua ha anche aggiunto: "Sono preoccupata perché siamo tutti sfiniti, i medici e i cittadini - ha detto -. E' un'emergenza straordinaria anche sulle persone che devono gestirla. Dobbiamo tenere gli argini, non perdiamo la lucidità in questo momento".

