Meteo, l'Italia sarà investita dal "canale del gelo". Crollano le temperature, poi breve tregua ma nel fine settimana ancora freddo intenso

Prepariamoci a una nuova ondata di gelo. Lo sostengono i meteorologi che prevedono giorni complessi dal punto di vista climatico. Il portale ilmeteo.it avvisa che nei prossimi giorni si attiverà quello che definisce un vero e proprio "canale del gelo" con temperature che scenderanno sotto lo zero in quasi tutto il Paese. Sull'Italia, infatti, arriveranno "impetuose correnti di aria molto fredda di origine artica". Gli esperti spiegano che tra oggi, martedì 12 gennaio, e domani sono ancora previsti rovesci sulle regioni del sud. Ma nel nord e nel centro si registreranno forti abbassamenti delle temperature, in particolare nelle ore notturne. Gelate diffuse in Val Padana, nelle vallate alpine e al centro in particolare sull'asse Firenze-Perugia, quindi Toscana e Umbria. La situazione dovrebbe migliorare nella giornata di venerdì 15 gennaio, ma nel fine settimana sono annunciati ulteriori peggioramenti: "nuove e gelide minacce dal nordest europeo" porteranno il "generale inverno su molte regioni del Paese".

