Covid, ristoranti aperti dal 15 gennaio malgrado i divieti: l'hashtag #ioapro diventa virale

Ristoranti aperti dal 15 gennaio. Potrebbe essere questa la scelta eclatante di "disobbedienza" ai divieti previsti dal Dpcm che molti ristoratori in tutta Italia sono pronti a mettere in atto alla scadenza delle misure attualmente in vigore. E nella giornata di oggi, l'hashtag #ioapro è diventato virale, con tanti video e messaggi di esercenti della ristorazione pronti a questa forma di protesta per non correre il rischio di vedere compromesso il futuro delle proprie attività. Alcuni di loro hanno espresso le proprie posizioni in maniera chiara e decisa, come nel caso del video.





E, qui, una sorta di "manifesto" di questa iniziativa





