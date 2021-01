Covidzone.info, arriva la web app per sapere misure da rispettare in base al colore della tua Regione

11 gennaio 2021 a

a

a

Una nuova app per avere tutte le informazioni utili su quello che si può fare e quello che non si può fare in base al colore della propria Regione. Si tratta di Covidzone.info, sempre più in voga anche tra i più giovani. Se si installa sul proprio cellulare, basta cliccare sulla Regione in cui abiti e così potrai scoprire con certezza tutto quello che è consentito fare. Una app che permette dunque di stare al passo in tempo reale con le misure restrittive adottate dal Governo.

Covid, l'epidemiologo Arnaud Fontanet: "Con la variante inglese è come una nuova epidemia"

L'idea sviluppata da quattro ingegneri under 35 ha avuto un successo straordinario. Covidzone.info, aiuta a chiarire i colori e le normative in vigore, giorno per giorno, aiutando gli italiani a capire come possono muoversi durante la pandemia. Per questo Covid.zone.info sta totalizzando una media di 80 utenti al minuto, oltre 3mila accessi giornalieri e giornate con picchi di 9mila. Ci sono anche gli aggiornamenti relativi all’apertura delle scuole e la possibilità di scaricare l'autocertificazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.