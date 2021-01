Vaccino Covid, Burioni smentisce bufale e fake news: "Non muta il dna ne influisce sulla fertilità"

10 gennaio 2021 a

Vaccino anti Covid, Roberto Burioni smentisce alcune bufale e fake news presenti sul web. "Il vaccino non influisce in alcun modo sulla fertilità, nè è in grado di provocazione mutazioni sul dna. Sono tutte sciocchezze". In relazione, invece, ad alcune domande sui possibili effetti del vaccino su donne in gravidanza o malati gravi, il virologo - che conduce un rubrica dedicata al virus all'interno della trasmissione Che tempo che fa in onda ogni domenica su Rai 3 - ha specificato come "manchi ancora un'evidenza scientifica certo dal momento che il vaccino non è stato ancora somministrato a un campione così ampio della popolazione da fornire dati certi e variegati", suggerendo quindi, nei casi richiamati, "di consultare il proprio medico".

