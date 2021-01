Burioni a Che tempo che fa: "Vaccino Pfizer difende da variante inglese"

10 gennaio 2021 a

Covid, Roberto Burioni a Che tempo che fa assicura che il "vaccino Pfizer è in grado di neutralizzare la variante inglese". Il noto virologo, ospite della trasmissione di Rai 3 condotta da Fabio Fazio, ha voluto rassicurare il pubblico sulla capacità del vaccino attualmente somministrato in Italia di difendere l'organismo dalla variante inglese, più contagiosa e aggressiva di quella tradizionale. Buoni, poco prima, aveva specificato come "i virus mutano e delle varianti insorgono e sono virus che hanno dei vantaggi. Se per ora non ci riguarda è molto probabile che presto ci riguarderà". Il virologo si è vaccinato giovedì scorso e ha assicurato di non aver avuto alcun problema o controindicazione a seguito della somministrazione

