Covid, Spadafora fiducioso su riapertura di palestre e piscine: "Spero sia possibile a fine gennaio"

Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ha fatto il punto della situazione sulla possibile ripresa delle attività sportive in un lungo post su facebook, rivendicando gli aiuti dati dal governo: "Per la ripartenza stiamo elaborando un piano di aiuti straordinari per tutte le strutture sportive e anche per tutti i cittadini per incentivarli alla ripresa - ha scritto -. Ribadisco che mai lo sport italiano, soprattutto di base, i collaboratori sportivi, le Asd e le Ssd e tutti gli altri soggetti del mondo dello sport hanno avuto tanta attenzione come in questo momento storico. In tutta Europa lo sport è praticamente fermo. Eppure leggendo alcuni commenti sui social sembrerebbe che solo in Italia lo sport sia fermo mentre tutte le altre attività siano ripartite!".

Poi Spadafora si lancia andare a una previsione sulla riapertura delle strutture, soprattutto palestre e piscine: "Stiamo lavorando da settimane tutti i giorni con il Cts (Comitato Tecnico Scientifico) in modo proficuo per la riapertura, che sarà graduale a seconda dei colori delle regioni e, mi auguro, di avere l’ok per poter ripartire entro fine mese - ha ribadito -; - i ristori a fondo perduto, almeno quelli erogati dal Dipartimento per lo Sport, coprivano ampiamente fitti, utenze e altre spese fino a fine gennaio". Sugli aiuti dati dal Governo alle attività: "Non parliamo di spiccioli, basti pensare che solo in queste seconda fase dell’epidemia abbiamo stanziato circa 160 milioni di euro per più di 35mila Asd e Ssd - ha spiegato il ministro - i ristori delle Agenzie delle Entrate per le Partite Iva sono stati calcolati su parametri non decisi da me; nel decreto di gennaio farò presente le criticità segnalate".

