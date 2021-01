Covid, verso il Dpcm in vigore dal 16 gennaio: nuovo requisito per istituire zone rosse

09 gennaio 2021 a

a

a

Covid, è in arrivo un nuovo Dpcm con le misure in vigore dal 16 gennaio. Il governo sta valutando ulteriori misure per fermare i contagi da Coronavirus. Secondo quanto si apprende, nel prossimo Dpcm, che sarà varato in settimana per entrare in vigore dal 16 gennaio, oltre a mantenere lo stop tra regioni e prevedere un abbassamento delle soglie Rt per l’assegnazione delle fasce, dovrebbe essere introdotto un nuovo parametro per assegnare la zona rossa nel caso i contagi superino i 250 casi ogni 100mila abitanti. La rivalutazione dell’incidenza settimanale dei casi sarà sottoposta alle Regioni e alla Conferenza delle Regioni nei prossimi incontri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.