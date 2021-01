Tv Talk, Maggioni e Gomez raccontano cosa sta succedendo negli Usa. Carlo Conti ospite di Bernardini su Rai3

09 gennaio 2021 a

Nuovo appuntamento oggi con l'approfondimento con “Tv Talk”, il programma condotto da Massimo Bernardini, in onda su Rai3 sabato 9 gennaio alle 15. Grandi ospiti e i temi al centro del dibattito mediatico degli ultimi giorni. Con Monica Maggioni e Peter Gomez, due profondi conoscitori della realtà d’oltreoceano, ci si interroga su quanto avvenuto negli Stati Uniti, ripreso in diretta dalle televisioni di tutto il mondo.

In Italia, intanto, scoppia il caso “Sanpa”, la serie tv targata Netflix sulla storia della comunità di San Patrignano: perché un racconto tv su una storia di trent’anni fa riaccende così l’opinione pubblica?

Tv Talk, Gad Lerner e Veronica Gentili spiegano la comunicazione delle regole anti Covid



Il giudice di “Masterchef” Giorgio Locatelli e Maria Volpe del Corriere della Sera, poi, svelano i segreti della decima edizione del talent culinario, mentre Carlo Conti è il grande protagonista della seconda parte della puntata: come è riuscito in questa stagione delicata ad adattare format classici e a proporne addirittura di nuovi?

Infine, a seguito dell’enorme successo di “Ciao 2020” – la parodia di un capodanno italiano trasmesso in Russia, Tv Talk propone l’intervista esclusiva a Ivan Urgant, conduttore dello show. Riccardo Bocca arricchisce l’analisi in studio.

