Roberto Saviano, dall'esordio con Gomorra ai film sulla camorra: la carriera del giornalista sotto scorta

Roberto Saviano , giornalista di 41 anni, è balzato agli onori delle cronache nazionali nel 2006, con la pubblicazione del romanzo Gomorra . Dal 13 ottobre dello stesso anno vive sotto scorta , dopo le notifiche ricevute dal clan camorristico dei Casalesi a seguito di una denuncia pubblica delle attività illecite della camorra avvenuta durante una manifestazione a Casal di Principe. Nel 2008 ha dovuto lasciare l'Italia, nell'ambito del programma di protezione, per rientrarvi l'anno successivo. Nel 2010, insieme a Fabio Fazio, conduce il programma tv Vieni via con me, dando avvio ad un'intensa presenza sul piccolo schermo, che dura ancora oggi con la partecipazione a Che temo che fa. In carriera ha collaborato con diverse testate giornalistiche internazionali, tra cui El Pais, The Guardian, Der Spiegel, New York Times, mentre in Italia ha scritto per L'Espresso e Repubblica, che lascerà il prossimo 15 gennaio per il Corriere della Sera. Altro romanzo di successo è stato La paranza dei bambini, Orso d'argento al festival del cinema di Berlino, dove ha lavorato come sceneggiatore (come avvenuto già per il film Gomorra).

