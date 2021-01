08 gennaio 2021 a

Roberto Saviano al Corriere della Sera dal 15 gennaio . Lo stesso quotidiano, in una nota, ha spiegato che Saviano sarà impegnato "con commenti e importanti inchieste che prenderanno vita sulle pagine del giornale e con video esclusivi inchieste online su corriere.it. Saviano arricchirà inoltre la già ampia e apprezzata proposta di podcast tematici del quotidiano che raccontano l'attualità attraverso la voce e le parole dei suoi giornalisti ". Lo scrittore campano curerà poi una nuova rubrica del settimanale Sette. "L'ingresso di Roberto Saviano tra le grandi firme del Corriere della Sera rafforza ulteriormente la già ampia offerta di approfondimento e di inchiesta del quotidiano e del settimanale Sette. Un'informazione autorevole e di grande qualità riconosciuta dai nostri lettori che anche nel 2020 hanno confermato Corriere della Sera primo quotidiano in Italia in edicola e online, con oltre 29 milioni di utenti medi mensili e premiato l’intero sistema del quotidiano che ha registrato oltre 300 mila abbonamenti digitali", ha affermato Urbano Cairo , presidente e amministratore delegato di Rcs Media Group. Rcs Media Group. Attualmente Saviano scriveva per Repubblica.

