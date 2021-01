Si è ucciso il medico che aveva organizzato la campagna di vaccinazione anti Covid a Cosenza

08 gennaio 2021 a

Si è tolto la vita ieri sera lanciandosi dal balcone della propria abitazione. Si chiamava Lucio Marrocco ed era il medico che aveva organizzato la campagna di vaccinazione anti Covid 19 nell'ospedale di Cosenza. L'uomo era originario di Frosinone. Era molto conosciuto e particolarmente stimato, ovviamente in prevalenza negli ambienti sanitari della città e della regione. E' stato un passante a notare il corpo e a dare l'allarme, ma i soccorsi sono stati purtroppo inutili. Non si conoscono le cause del drammatico gesto del professionista. Sotto shock la moglie, anche lei medico, così come tutti gli altri colleghi della struttura ospedaliera di Cosenza.

