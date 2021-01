Oggi 8 gennaio Italia in zona gialla: ristoranti aperti a pranzo. Cosa si può fare, le regole

08 gennaio 2021 a

Anche oggi, venerdì 8 gennaio 2021, l'Italia è tutta in zona gialla. Rinforzata. A cui seguiranno due giorni in zona arancione in attesa della nuova mappa dei colori da lunedì 11. Oggi in zona gialla non sono consentiti gli spostamenti dalla propria residenza dalle 22 alle 5 di mattina (eccetto motivi di lavoro, di salute o situazioni di necessità con relativa autocertificazione). Gli spostamenti sono ammessi fuori da comune e provincia, vietati tra regioni (sia in entrata che in uscita a parte il rientro nella propria abitazione). Bar e ristoranti aperti dalle 5 alle 18. E' possibile consumare al tavolo fino alle 18: ma è stabilito un massimo di quattro persone sedute assieme se non sono conviventi. L'asporto resta possibile fino alle 22 e la consegna a domicilio anche dopo il coprifuoco. Aperti anche i negozi, sia fuori che all’interno dei centri commerciali o degli outlet, sempre negli orari in cui non vige il coprifuoco. Aperti anche i centri estetici oltre ai parrucchieri. Consentito svolgere attività motoria e sportiva individuale all’aperto senza limiti di spostamento tra comuni o di prossimità al domicilio.

