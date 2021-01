Covid, Arcuri: "L'obiettivo è vaccinare tutti entro l'autunno. Immunità di gregge con 48 milioni di dosi"

07 gennaio 2021 a

Covid, il commissario Domenico Arcuri ha annunciato gli obiettivi della campagna di vaccinazioni avviato dal 27 dicembre. "L’obiettivo che ci siamo dati è di vaccinare tutti quelli che lo vorranno entro il prossimo autunno. Ma serve un numero adeguato di dosi di vaccino, un piano di distribuzione adeguato e donne e uomini capaci di somministrare i vaccini". Durante la conferenza sull'emergenza Coronavirus, il commissario ha inoltre aggiunto che "per gli esperti in Italia l'immunità di gregge sarà raggiunta quando saranno state somministrate 48 milioni di dosi di vaccini". Arcuri ha poi aggiunto come siano già state distribuite 919 mila dosi di vaccino e che ne sono state già somministrate quasi 340 mila. E infine il prossimo target: "A febbraio inizieremo con gli over 80 e i professori".

