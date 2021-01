Covid, Anaao: "Medici in fuga da ospedali pubblici: solo uno su due vuole restare"

07 gennaio 2021 a

Covid, secondo l'Anaao solo un medico su due vuole restare negli ospedali pubblici. Una vera e propria "fuga". "La sofferenza dei camici bianchi viene da lontano, amplificata dalla pandemia che ha reso insostenibili intensità assistenziale e carichi di lavoro", spiega una nota dell'associazione di categoria. "Tanto che solo il 54,3% dei medici ospedalieri di oggi pensa di lavorare ancora in un ospedale pubblico nei prossimi 2 anni. E oltre il 75% ritiene che il proprio lavoro non sia stato valorizzato a dovere durante la pandemia, mentre i dirigenti sanitari danno, in media, un giudizio più positivo". È quanto emerge dalle 2.461 risposte a un questionario promosso nel mese di ottobre dall’Anaao Assomed tra i suoi iscritti.

