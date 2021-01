Covid, 18.020 nuovi casi e 414 morti. Tasso di positività sale al 14.8%. Il bollettino del 7 gennaio

07 gennaio 2021 a

a

a

Covid in Italia si sono registrati altri 18.020 nuovi casi e 414 morti . Il bollettino del 7 gennaio vede un numero di tamponi effettuati pari a 121.275 unità, con un tasso di positività al 14.8%. Rispetto alla giornata precedente, dunque, calano nuovi positivi e decessi, ma risale il tasso di positività. I guariti sono 15.659, meno dei nuovi positivi. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.587, in aumento di 16 unità rispetto a ieri. In nove regioni italiane, peraltro, è stata superata la soglia critica delle terapie intensive, che risulta quando risulta occupati più del 30% dei posti letto. positività. I guariti sono 15.659, meno dei nuovi positivi. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.587, in aumento di 16 unità rispetto a ieri. In nove regioni italiane, peraltro, è stata superata la soglia critica delle terapie intensive, che avviene quando risultano occupati più del 30% dei posti letto.

