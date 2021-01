Covid, terapie intensive oltre la soglia critica in nove regioni

07 gennaio 2021 a

Terapie intensive oltre la soglia critica in nove regioni italiane, tre in più di una settimana fa. L'occupazione di più del 30 per cento dei posti letti disponibili a causa del Covid costituisce la soglia di allerta ed è stata attualmente superata in Emilia Romagna (31%), Friuli Venezia Giulia (35%), Lazio (32%), Lombardia (38%), Piemonte (31%), Provincia autonoma di Bolzano (35%), Provincia autonoma di Trento (50%), Puglia (33%) e Veneto (37%). La soglia considerata "non critica", invece, è riferita all'occupazione del 40% dei posti letto presenti nei reparti di medicina, pneumologia e malattie infettive. A livello nazionale questo parametro vede una saturazione pari al 36%.

