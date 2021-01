Covid, Ricciardi avverte tutti: "Serve un altro lockdown e riaprire le scuole non ha senso"

07 gennaio 2021 a

Serve un altro lockdown per arginare l'ondata di Covid e riaprire le scuole non ha senso. A dirlo è Walter Ricciardi. L'esperto è esplicito. "Le limitazioni decise non saranno sufficienti è evidente. Così i contagi cresceranno ancora. Pensare di riaprire le scuole, con 20 mila casi al giorno, non ha senso", argomenta a Il Messaggero il professor Walter Ricciardi, che è consigliere del ministero della Salute e docente di Igiene e Medicina preventiva alla Cattolica di Roma.

"La circolazione del virus è ancora intensa. Questo stato di emergenza per altri sei mesi è necessario - afferma - ma va colto in funzione dell’evidenza scientifica che ci dice una cosa ormai chiara: le misure per fermare la trasmissione di Sars-Cov-2 vanno mantenute in maniera coordinata sul territorio italiano e in modo comprensibile ai cittadini. Soprattutto devono essere applicate in maniera costante". "Le pandemie - aggiunge - sono fenomeni che durano anni, sicuramente mesi. Bisogna attrezzarsi per combatterla. Bisogna cercare di anticipare il virus, non inseguirlo. La sfida di oggi è questa". Ma non ci stiamo riuscendo. "No. Le ragioni del rigore scientifico non hanno un’adeguata considerazione". Sarebbe stato più lungimirante fare un periodo di lockdown vero. «Non c’è dubbio. Questa continua alternanza di chiusure e aperture non riesce a invertire la curva epidemica. Produce effetti blandi e non duraturi", ha concluso Ricciardi.

