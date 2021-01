Covid, 20.331 nuovi casi e 548 morti. Indice di positività all'11,38%

06 gennaio 2021 a

a

a

Il bollettino del 6 gennaio sull'andamento del Covid in Italia registra altri 20.331 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 548 morti. L'indice di positività resta alto e si attesta all'11,38%, a fronte dei 178.596 tamponi effettuati. I nuovi decessi portano il totale delle vittime a 76.877 dall’inizio dell’emergenza. Per quanto riguarda il dato delle terapie intensive, attualmente sono ricoverate 2.571, due più di ieri. I guariti sono 1.556.356 (+20.227) mentre gli attualmente positivi sono 568.712 (-449). Questi i dati elaborati e forniti dal ministero della Salute, consultabili anche sul sito della Protezione civile. Attualmente i vaccinati in Italia sono 260.948.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.